Москва25 апрВести.Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем американском лидере Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были более грязными и напоминали болото по сравнению с нынешним состоянием. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Нынешний глава государства опубликовал фотографии одного из самых известных мест американской столицы - отражающего бассейна между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна. К первому снимку, на котором прямоугольный пруд запечатлен с зеленой водой и тиной. На следующем фото тот же бассейн уже выглядит чистым, с водой насыщенного синего цвета, и этот кадр он подписал фамилией нынешнего президента.
Хуссейн Обамаподписал американский лидер фотографию прямоугольного пруда с зеленой водой
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода казалась такого же цвета - в честь американского флага. Он заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид популярной достопримечательности.