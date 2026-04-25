Трамп намекнул, что столица США при Обаме выглядела как болото Трамп намекнул, что при Обаме столица США была похожа на болото

Москва25 апр Вести.Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем американском лидере Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были более грязными и напоминали болото по сравнению с нынешним состоянием. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Нынешний глава государства опубликовал фотографии одного из самых известных мест американской столицы - отражающего бассейна между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна. К первому снимку, на котором прямоугольный пруд запечатлен с зеленой водой и тиной. На следующем фото тот же бассейн уже выглядит чистым, с водой насыщенного синего цвета, и этот кадр он подписал фамилией нынешнего президента.

Хуссейн Обама подписал американский лидер фотографию прямоугольного пруда с зеленой водой

Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода казалась такого же цвета - в честь американского флага. Он заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид популярной достопримечательности.