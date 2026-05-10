Москва10 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social фотографию, где хвастается, что его администрация реконструировала зеркальный пруд в Вашингтоне в разы быстрее и дешевле, чем его предшественник экс-президент США Джо Байден.

На первом изображении показан пруд при Байдене, в нем практически нет воды, а сама фотография выглядит серой. Все сопровождается подписью "355 миллионов долларов. Три с половиной года".

На втором изображении показан яркий пруд уже при Трампе, он заполнен водой. Действующий американский лидер подписал фотографию "2 миллиона долларов. Одна неделя".

Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода казалась такого же цвета - в честь американского флага. Он заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид популярной достопримечательности.

В апреле Трамп уже высмеивал экс-главу США Барака Обаму за то, что этот же зеркальный пруд во время его президентского срока был более грязным. На фотографии, которую выложил Трамп, водоем запечатлен с зеленой водой и тиной.

До этого он опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он запечатлен вместе с рядом американских политиков. На сгенерированном фото Трамп купается в зеркальном бассейне на фоне монумента Вашингтона в столице США в компании вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Госдепартамента Марка Рубио.