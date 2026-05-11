Трамп заявил, что бальный зал в Белом доме строится с опережением графика

Москва11 мая Вести.Строительство бального зала в Белом доме опережает график. Об этом сообщил в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.

Пост сопровождался соответствующей фотографией​​​.

После вступления в должность главы государства Трамп начал масштабную реконструкцию Белого дома, в ходе которой были добавлены элементы декора с использованием золота. Кроме того, в резиденцию были доставлены антикварные предметы из различных ведомств, которые пришлись по вкусу американскому лидеру.

Ранее стало известно, что федеральный суд США постановил заморозить наземные работы по возведению бального зала, разрешив при этом строительство его подземной части. Утверждалось, что президент страны не имеет права в одностороннем порядке изменять резиденцию главы государства, и подобный проект требует одобрения Конгресса в соответствии с федеральным законом. Глава вашингтонской администрации назвал решение суда ошибочным, указав на то, что строительство финансируется из частных средств, поэтому одобрение Конгресса не требуется.

Позднее апелляционный суд округа Колумбии отменил решение нижестоящей инстанции и разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. Следующие слушания по этому вопросу назначены на 5 июня. В этот день будет рассматриваться вопрос о возможной полной остановке строительства.