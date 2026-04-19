Суд в США разрешил Трампу построить в Белом доме бальный зал Апелляционный суд США разрешил продолжить возведение бального зала Белого дома

Москва19 апр Вести.Апелляционный суд округа Колумбии отменил решение нижестоящей инстанции и разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. Это следует из судебного документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее суд постановил заморозить наземные работы по возведению бального зала, разрешив при этом строительство его подземной части.

Действие предварительного судебного запрета, вынесенного окружным судом 16 апреля 2026 года, приостанавливается в административном порядке до дальнейшего распоряжения суда говорится в решении апелляционной коллегии.

Кроме того, суд назначил слушания на 5 июня, на которых будет рассматриваться вопрос о возможной полной остановке строительства.

После вступления в должность главы государства Дональд Трамп инициировал масштабную реконструкцию Белого дома, в ходе которой были добавлены элементы декора с использованием золота.

В резиденцию также доставили антикварные предметы из различных ведомств, которые пришлись по вкусу Трампу, после четырехлетнего перерыва вновь занявшему Овальный кабинет.

Для возведения нового бального зала была частично демонтирована часть Восточного крыла. Под ним военные проводят секретные работы, что подтвердили представители Белого дома.

Телеканал ABC не исключил, что Трамп может назвать будущий бальный зал в Белом доме своим именем.