Москва20 маяВести.Секретный бункер под новым бальным залом Белого дома будет уходить под землю на шесть этажей и включит в себя убежища, военный госпиталь и специальные помещения. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал журналистам.
По словам американского лидера, наземная часть комплекса будет выполнять защитную функцию для подземной инфраструктуры. Трамп отметил, что объект строится с учетом защиты от возможных атак, включая использование дронов.
Вы видите три этажа, потому что они уже построены… Крыша будет на уровне газонасказал Трамп
Президент США сообщил, что в комплексе предусмотрят помещения для военных, комнаты для совещаний и госпиталь. На крыше здания разместят площадки для дронов и позиции для снайперов. Трамп также заявил, что здание будет оснащено пуленепробиваемыми стеклами толщиной около 10 сантиметров.
По его словам, проект финансируется за счет частных пожертвований, а строительство идет в рамках графика и бюджета.
В начале мая в Белом доме ввели усиленный режим безопасности из-за произошедшей поблизости стрельбы.