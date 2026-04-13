Трамп объяснил, почему он опубликовал изображение себя в образе Иисуса

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он опубликовал изображение, на котором он представлен в образе, похожем на образ Иисуса Христа.

Я опубликовал это, и я думал, что это я как врач. Это было связано с Красным Крестом, как сотрудник Красного Креста сказал он во время общения с журналистами

По его словам, "фейковые новости" распространили это.

Трамп опубликовал эту картинку в соцсети Truth Social, а спустя время удалил.

На картинке, сделанной с помощью искусственного интеллекта, изображен Трамп в белых одеждах с красным плащом. При этом можно увидеть жест исцеления над лежащим человеком. Фоном служат американский флаг, орлы, военная техника и человеческие фигуры.