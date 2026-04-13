Психиатр Шуров объяснил, зачем Трамп выложил свое изображение в образе Христа

Москва13 апр Вести.Публикация Дональдом Трампом собственного изображения в образе Иисуса Христа свидетельствует о его нарциссизме. Об этом NEWS.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

По его словам, Трамп не переносит любую критику, поэтому он и допускал резкие высказывания, например, о журналисте Такере Карлсоне и даже Папе Римском Льве XIV.

Это суперграндиозный нарцисс и эгоцентрик. Трамп должен быть всегда в центре, все должны им восхищаться, никто не имеет права его критиковать. Это сразу же вызывает у него ярость объяснил Шуров

Ранее Трамп подверг резкой критике Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, выступающий против политики США. После этого в своей социальной сети Truth Social он опубликовал собственное изображение, на котором предстал в образе, напоминающем Иисуса Христа.