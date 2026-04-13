Трамп удалил из соцсети пост с AI-изображением себя в роли "целителя"

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп удалил из своей социальной сети Truth Social публикацию с изображением, сгенерированным искусственным интеллектом. На картинке он был представлен в образе "целителя", возлагающего руку на больного человека. Пост был опубликован в понедельник, 6 апреля 2026 года, примерно в 4:50 мск и удален к 18:50 того же дня.

Изображение, созданное AI, показывало Трампа в светлой одежде с красной накидкой, рядом с людьми, включая военного и медработника. На фоне присутствовали символы США: флаг, Статуя Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлы. Остальные публикации президента остаются доступными.