Москва6 мая Вести.Папа Римский Лев XIV своими заявлениями о ядерном оружии Ирана подвергает многих католиков опасности. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По словам главы Белого дома, Папа Римский считает, что в наличии у Исламской Республики ядерного оружия "нет ничего страшного".

Я не думаю, что это хорошо… Я думаю, что таким образом он подвергает опасности много католиков и других людей отметил Трамп

Новая критика американского президента в адрес главы католической церкви прозвучала в преддверии запланированного на 7-8 мая визита госсекретаря США Марко Рубио в Италию.

В апреле Трамп резко раскритиковал Папу Римского после того, как он назвал угрозы Вашингтона в адрес иранского народа неприемлемыми. Тогда американский лидер заявил, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против политики США.

Позже Папа Римский ответил на критику Трампа, подчеркнув, что церковь последовательно выступает против ядерного оружия.