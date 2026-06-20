Трамп обвинил вандалов в попытке нанести ущерб зеркальному пруду в Вашингтоне Трамп сообщил, что вандалы пытались повредить зеркальный пруд в Вашингтоне

Москва20 июн Вести.Вандалы пытались обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social​​​.

По словам главы Белого дома, вандалы применяли химические вещества, чтобы испортить пруд.

У нас были очень серьезные проблемы с вандализмом на зеркальном пруду… всего три дня назад они уничтожили газон рядом с прудом и сделали все возможное, чтобы повредить внутреннее покрытие, которое недавно нанесли отметил Трамп

Президент США заверил, что вандалам удалось нанести ущерб лишь на небольшом участке водоема, и пообещал, что все восстановят. Американский лидер добавил, что пруд удалось очистить от водорослей уже на 75%.

В мае Трамп сообщил о том, что его администрация сумела реконструировать зеркальный пруд в Вашингтоне гораздо быстрее и дешевле, чем его предшественник, экс-президент США Джо Байден. Покрытие пруда поменяли на синее, чтобы и вода казалась такого же цвета - в честь американского флага.

Зеркальный пруд - знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта".