Трамп вновь обвинил Дэвида Херна в повреждении Зеркального пруда в Вашингтоне Трамп снова назвал Дэвида Херна виновным в повреждении Зеркального пруда

Москва10 авг Вести.Зеркальный пруд в Вашингтоне испортил бывший участник американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвид Херн.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social

Штатный сотрудник службы национальных парков, весьма заслуживающий доверия свидетель, видел, как Дэвид Херн средь бела дня портил Зеркальный пруд, "яростно" отрывая и дергая довольно хрупкое покрытие пруда​​​. Сотрудник службы национальных парков дал эти свидетельские показания прокуратуре США в начале июля сказал американский лидер

Трамп также напомнил о ряде других инцидентов, в том числе с применением вещества, похожего на кислоту, на недавно высаженном газоне рядом с бассейном. Там были выведены цифры "86 47", которые Трамп связал с публикацией бывшего директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми. На американском сленге 86 означает избавиться от кого-то или выгнать кого-то. А 47 – это порядковый номер президентства Трампа.

Как бывает во многих случаях, при проведении работ подрядчик допустил ошибку из-за спешки перед открытием к 4 июля, однако она затронула лишь небольшой участок огромного бассейна и не имела существенного значения констатировал Трамп

Ранее президент США отдал приказ отремонтировать Зеркальный пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Но уже спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Трамп обвинил в этом вандалов, которые, по его словам, "уничтожили газон рядом с прудом и сделали все возможное, чтобы повредить внутреннее покрытие, которое недавно нанесли".

Что же касается Дэвида Херна, то он оказался в центре скандала совершенно случайно: 19 июня бывший спортсмен проезжал на велосипеде мимо Зеркального пруда. Он заметил в воде отслоившийся фрагмент покрытия и из любопытства ненадолго опустил руку в воду, чтобы понять, из какого материала сделано дно. Тут к нему подошли полицейские и задержали.

Власти поспешили обвинить спортсмена в вандализме и пригрозить серьезным сроком, однако позднее стало ясно, что покрытие испортилось из‑за брака при поспешном ремонте. В результате все обвинения с Херна были сняты.