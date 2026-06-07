Трамп устроил скандал во время интервью NBC News Трамп поссорился с ведущей NBC News и резко прервал интервью

Москва7 июн Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился с ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер и резко прервал интервью.

В ходе беседы глава Белого дома и журналистка затронули тему президентских выборов в Соединенных Штатах в 2020 году. Трамп заявил, что они были сфальсифицированы. Журналистка, в свою очередь, уточнила, есть ли у него какие-либо доказательства этому.

Вы знаете, что выборы сфальсифицированы. Ваша телекомпания знает, что они сфальсифицированы... Представлено больше доказательств, чем когда-либо. Давайте поговорим о выборах в этой стране. Мы как страна третьего мира. Ваши выборы нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press (передача на телеканале NBC. – Прим. ред.) нечестная, как и ABC, CBS и CNN – односторонние, нечестные телеканалы сказал Трамп

После этого президент попросил закончить интервью и ушел.