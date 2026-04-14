Трамп вновь обвинил New York Times в публикации фейков Трамп обвинил NYT в публикации фейковых новостей о ситуации на Ближнем Востоке

Москва14 апр Вести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес издания The New York Times (NYT), обвинив его в распространении недостоверной информации.

В социальной сети Truth Social американский президент заявил, что газета искажает реальное положение дел вокруг Ирана, несмотря на то, что, по его словам, страна "полностью уничтожена в военном и других отношениях". Трамп также отметил, что публикации NYT создают ложное впечатление о том, что Иран якобы добивается успеха.

Когда же это коррумпированное СМИ извинится за свою ложь и ужасные действия против меня, моих сторонников и нашей страны! Неужели им совсем не стыдно? Неужели у них совсем нет чувства порядочности? написал Трамп

Это заявление стало очередным в давнем конфликте между Трампом и рядом крупных американских СМИ. Ранее глава Белого дома также раскритиковал материалы The New York Times и телеканала CNN о якобы переданном Вашингтону мирном плане Ирана из 10 пунктов. Трамп утверждал, что эти сведения не соответствуют действительности.