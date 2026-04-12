Москва12 апр Вести.Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку телеканала NBC, которая заявила о том, что Ормузский пролив остается заблокированным. Трансляцию общения американского лидера с прессой вел YouTube-канал Белого дома.

По словам Трампа, NBC распространяет "фейковые новости".

Что вы такое [о продолжающейся блокировке Ормузского пролива] говорите? Вы ничего не знаете... Позвольте мне просто сказать вам: мы победим, несмотря ни на что. Мы разгромили их [Ирана] армию. У них нет флота... У них нет радаров. У них нет военно-воздушных сил. Все их лидеры мертвы