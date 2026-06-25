Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Белом доме

"Увольте его": Трамп возмутился зазвонившему телефону журналиста в Белом доме Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Белом доме

Москва25 июн Вести.Президент США Дональд Трамп потребовал уволить журналиста, чей телефон зазвонил в Овальном кабинете во время встречи американского лидера с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция велась на официальном YouTube-канале администрации Соединенных Штатов.

Внимание хозяина Белого дома привлекла затянувшаяся на несколько секунд мелодия звонка.

Чей это телефон? задался вопросом Трамп

Звук раздавался позади репортера, где стоял мужчина в темном костюме. Тот в спешке пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, но громкость только нарастала.

Не беспокойтесь по этому поводу отреагировал президент на его действия

Когда мелодия наконец смолкла, вице-президент США Джей Ди Вэнс и ряд других присутствующих усмехнулись.

Увольте его сказал Трамп, обращаясь к группе журналистов

Ранее президент США рассорился с ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер и удалился с интервью после вопроса о наличии доказательств фальсификации выборов 2020 года.