Москва25 июнВести.Президент США Дональд Трамп потребовал уволить журналиста, чей телефон зазвонил в Овальном кабинете во время встречи американского лидера с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция велась на официальном YouTube-канале администрации Соединенных Штатов.
Внимание хозяина Белого дома привлекла затянувшаяся на несколько секунд мелодия звонка.
Чей это телефон?задался вопросом Трамп
Звук раздавался позади репортера, где стоял мужчина в темном костюме. Тот в спешке пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, но громкость только нарастала.
Не беспокойтесь по этому поводуотреагировал президент на его действия
Когда мелодия наконец смолкла, вице-президент США Джей Ди Вэнс и ряд других присутствующих усмехнулись.
Увольте егосказал Трамп, обращаясь к группе журналистов
Ранее президент США рассорился с ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер и удалился с интервью после вопроса о наличии доказательств фальсификации выборов 2020 года.