Assosiated Press: Трамп за 18 месяцев упоминал газоны не менее 45 раз

Трамп за 18 месяцев упоминал газоны как минимум 45 раз Assosiated Press: Трамп за 18 месяцев упоминал газоны не менее 45 раз

Москва7 авг Вести.Президент США Дональд Трамп за последние 18 месяцев упоминал газоны не менее 45 раз на различных публичных мероприятиях и интервью. Об этом сообщает Assosiated Press.

В общей сложности за последние 18 месяцев он упоминал газоны как минимум на 45 публичных мероприятиях или в интервью, то есть в среднем не реже одного раза каждые 12 дней говорится в публикации

Как отмечает агентство, повышенное внимание американского лидера к газонам имеет свои корни. С одной стороны, сказывается его профессиональное прошлое девелопера, с другой — многолетнее увлечение гольфом.

В Белом доме комментировать эту тему отказались.