Москва7 авгВести.Президент США Дональд Трамп за последние 18 месяцев упоминал газоны не менее 45 раз на различных публичных мероприятиях и интервью. Об этом сообщает Assosiated Press.
В общей сложности за последние 18 месяцев он упоминал газоны как минимум на 45 публичных мероприятиях или в интервью, то есть в среднем не реже одного раза каждые 12 днейговорится в публикации
Как отмечает агентство, повышенное внимание американского лидера к газонам имеет свои корни. С одной стороны, сказывается его профессиональное прошлое девелопера, с другой — многолетнее увлечение гольфом.
В Белом доме комментировать эту тему отказались.