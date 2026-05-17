"Новая зеленая афера": Трамп высмеял климатическую повестку демократов Трамп обвинил демократов в трате миллиардов на фиктивные исследования по климату

Москва17 мая Вести.Администрация Белого дома под руководством демократов в период пребывания у власти израсходовала миллиарды долларов на "фиктивные" исследования по изменению климата, заявил президент США Дональд Трамп.

В этой связи он отметил, что в период его президентства связанные с климатической повесткой исследовательские программы "всегда будут базироваться на правде, науке и фактах".

Главный комитет ООН по климату только что признал, что его собственные прогнозы были неверными! Неверно, неверно! Слишком долго демократы использовали климатическую повестку, чтобы пугать американцев, проводить ужасную энергетическую политику и финансировать миллиарды долларов в свои фиктивные исследовательские программы. Демократы используют климатическую панику для продвижения своей новой зеленой аферы написал американский лидер в соцсети Truth Social

Ранее Соединенные Штаты по инициативе Трампа дважды выходили из Парижского соглашения по климату.

Первый раз Белый дом официально объявил о выходе США из соглашения 4 ноября 2019 года, в период первого президентского срока Трампа.

После вступления в должность его преемника Джо Байдена страна снова присоединилась к Парижскому соглашению 19 февраля 2021 года.

В январе 2025 года Трамп, через несколько часов после вступления в должность на второй срок, в очередной раз вывел страну из названного соглашения.