На гольф-курорте Трампа возвели его позолоченную бронзовую фигуру Golfweek: на гольф-курорте Трампа появилась его позолоченная скульптура

Москва29 апр Вести.На принадлежащем президенту США Дональду Трампу гольф-курорте Trump National Doral установили его статую из позолоченной бронзы. Об этом сообщил журнал Golfweek.

Автором скульптуры является художник Алан Коттрилл. Статуя изображает Трампа в момент после покушения на него в 2024 году. Ее высота составляет 6,7 метра с пьедесталом и 4,5 метра без него.

Она очень высокая и очень золотая поделился мнением о статуе профессиональный гольфист Маверик Макнили

Трамп давно известен страстью к гольфу. В марте портал HuffPost сообщал, что его отдых на собственных гольф-полях во Флориде с момента возвращения в Белый дом уже обошелся американским налогоплательщикам более чем в 18 млн долларов. Такие расходы связаны с большой территорией полей, из-за чего для обеспечения безопасности приходится привлекать корабли Береговой охраны США и большое число сотрудников силовых структур.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Трамп провел за игрой в гольф более четверти своего президентского срока, хотя ранее упрекал своего предшественника Джо Байдена в чрезмерно долгом отдыхе на пляжах.