Трампу вручили золотой перстень с 321 бриллиантом в честь 250-летия США

Трампу подарили золотое кольцо с 321 бриллиантом на 250-летие США Трампу вручили золотой перстень с 321 бриллиантом в честь 250-летия США

Москва30 июн Вести.Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) презентовал американскому президенту Дональду Трампу перстень из золота с 321 природным бриллиантом к предстоящему 250-летию независимости США. Об этом сообщает пресс-служба алмазного центра на своей странице в соцсети Facebook.

В публикации указывается, что ювелирное изделие было передано послу США в Бельгии Биллу Уайту.

Отмечается, что золотое кольцо инкрустировано 321 природным бриллиантом, а также 75 другими драгоценными камнями.

По информации AWDC, Соединенные Штаты на протяжении многих поколений являются для них ключевым торговым партнером с самым большим рынком сбыта.

Ранее король Британии Карл III подарил Трампу рынду со списанной британской подлодки HMS Trump.