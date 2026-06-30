Москва30 июнВести.Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) презентовал американскому президенту Дональду Трампу перстень из золота с 321 природным бриллиантом к предстоящему 250-летию независимости США. Об этом сообщает пресс-служба алмазного центра на своей странице в соцсети Facebook.
В публикации указывается, что ювелирное изделие было передано послу США в Бельгии Биллу Уайту.
Отмечается, что золотое кольцо инкрустировано 321 природным бриллиантом, а также 75 другими драгоценными камнями.
По информации AWDC, Соединенные Штаты на протяжении многих поколений являются для них ключевым торговым партнером с самым большим рынком сбыта.
Ранее король Британии Карл III подарил Трампу рынду со списанной британской подлодки HMS Trump.