Москва27 июн Вести.Президент США Дональд Трамп представил дизайн нового американского паспорта.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети Truth Social.

Новый паспорт США, который говорит: "Добро пожаловать, но веди себя хорошо!" написал Трамп

На опубликованном главой Белого дома изображении показан разворот документа. На одной стороне представлен официальный портрет Трампа и его личная подпись, размещенные на фоне текста Декларации независимости США, подписанной в 1776 году.

На другой части разворота содержится гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости", а внизу подпись "Соединенные Штаты Америки 250".

В конце апреля Госдеп США объявил о подготовке к выпуску ограниченной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет президента Дональда Трампа, приуроченной к 250-летию американской независимости. Известно, что планируется выпустить всего 25 000 паспортов с изображением Трампа.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social серию постов с американскими президентами, которые изображены на долларовых банкнотах. В одной из публикаций представлено изображение действующего главы Белого дома, повторяющее стиль портрета первого президента США Джорджа Вашингтона на купюре номиналом один доллар. Также глава Белого дома показал изображение горы Рашмор, которая известна тем, что на ее склоне, в гранитной породе высечен барельеф с портретами четырех американских президентов. Изображение дополнено портретом самого Трампа.