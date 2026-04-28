Госдеп к 250-летию США выпустит памятные паспорта с портретом Трампа

Госдеп выпустит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США Госдеп к 250-летию США выпустит памятные паспорта с портретом Трампа

Москва28 апр Вести.Госдепартамент США объявил о подготовке к выпуску ограниченной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет президента Дональда Трампа, приуроченной к 250-летию американской независимости. Об этом написал пресс-секретарь ведомства Томми Пиготт в соцсети X​​​.

В преддверии празднования 250-летия основания США в июле госдепартамент планирует выпустить лимитированную серию памятных паспортов с уникальным дизайном сказано в сообщении

Как сообщает издание The Bulwark, ознакомившееся с макетами обновленного дизайна паспорта, на внутренней стороне обложки нового документа будет размещено изображение Трампа, взятое со второго президентского портрета и наложенное на Декларацию независимости США 1776 года, а также золотая подпись президента.

Уточняется, что Госдеп планирует выпустить всего 25 000 паспортов с изображением Трампа. На данный момент, по словам источника Bulwark, новый дизайн все еще ожидает утверждения.

Ранее Reuters сообщило о рекордно низком рейтинге одобрения Трампа. По данным опроса, проведенных агентством, сейчас работу президента США одобряют лишь 34% американцев.