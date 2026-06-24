Axios: демократы требуют проверить расходы на купюру в 250 долларов с Трампом

Сенаторы-демократы просят проверить расходы на изготовление банкноты с Трампом Axios: демократы требуют проверить расходы на купюру в 250 долларов с Трампом

Москва24 июн Вести.Члены Сената США от Демократической партии просят Управление генерального инспектора Минфина провести расследование запланированных затрат на производство купюры номиналом 250 долларов, на которой будет изображен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как пишет портал Axios, эмиссия купюры с портретом действующего американского лидера требует обязательного одобрения Конгресса, потому что американское законодательство запрещает изображение живых людей на денежных знаках.

В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, Министерство финансов должно сосредоточиться на решении насущных экономических проблем, а не тратить ресурсы на то, что, по-видимому, является незаконным проектом ради тщеславия президента цитирует портал отрывок из обращения демократов

Ранее издание The Washington Post (WP) написало, что администрация президента Трампа намерена добиться разработки банкноты в 250 долларов с его изображением.

Сам глава Белого дома в конце мая в соцсети Truth Social сделал серию постов с американскими президентами, которые изображены на долларовых банкнотах.