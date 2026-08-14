Белый дом открыл раздел, стилизованный под игру с Трампом в виде Человека-паука

На сайте Белого дома появилась страница, посвященная Человеку-пауку Белый дом открыл раздел, стилизованный под игру с Трампом в виде Человека-паука

Москва14 авг Вести.Белый дом запустил на своем сайте раздел, стилизованный под компьютерную игру с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в роли Человека-паука.

На соответствующей странице размещена темная карта Вашингтона с красными метками, которые указывают на местонахождение восьми федеральных ведомств. При нажатии на метку на экране появляются данные о сумме, которую, по убеждению нынешней американской администрации, растратили в конкретном ведомстве нецелевым способом.

Так, в Министерстве здравоохранения всплывает информация о более чем 96 миллиардах долларов, а в Управлении по вопросам малого бизнеса - о почти 123 миллиардах долларов.

В левом нижем углу раздела показывается фигурка Трампа с большими белыми глазами, как на маске Человека-паука. Он подпрыгивает, если на него кликнуть. При этом других действий персонаж не совершает.

Ранее стало известно, что фильм "Человек-паук: Новый день" заработал 1,15 миллиарда долларов за первую неделю показа и стал самым кассовым фильмом 2026 года в мировом прокате.