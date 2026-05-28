Администрация Трампа добивается разработки банкноты в $250 с его изображением WP: в администрации США добиваются разработки купюры с изображением Трампа

Москва28 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться разработки банкноты в 250 долларов с его изображением. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP), ссылаясь на неназванных бывших и действующих сотрудников Белого дома.

Представители администрации Трампа обратились к ведомству, ответственному за печать национальной валюты (Бюро гравировки и печати - прим. ред​​​.), с ходатайством разработать дизайн банкноты номиналом 250 долларов с изображением президента говорится в публикации

По данным газеты, еще с прошлого года казначей США Брендон Бич совместно со своим старшим советником Майком Брауном не один раз пытались убедить бюро разработать прототипы дизайна банкноты с портретом Трампа и даже направили туда свои эскизы.

В материале издания также сказано, что в прошлом году в Конгресс был внесен законопроект, который позволяет изобразить Трампа на купюре номиналом 250 долларов в честь 250-летия со дня основания страны, однако его рассмотрение затянулось.

Если законопроект будет принят, то это будет первый за 150 лет случай, когда на американскую купюру поместят портрет ныне живущего человека.

Соединенные Штаты 4 июля будут отмечать 250-ю годовщину принятия Декларации независимости.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения американским населением Трампа обвалился до 35%.