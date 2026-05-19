Рейтинг одобрения Трампа в США обвалился до 35% Рейтинг одобрения американцами президента Трампа упал до 35%

Москва19 мая Вести.Рейтинг одобрения американским населением президента США Дональда Трампа обновил рекордный минимум – теперь он составляет 35%.

Данные опроса, который провели агентство Reuters и социологическая компания Ipsos, показывают, что только чуть больше трети американцев одобряют работу Трампа на президентском посту.

Среди республиканцев рейтинг неодобрения главы Белого дома составил 21%, в то время как после вступления Трампа в должность в январе 2025 года этот показатель был на уровне 5%.

Опрос проводился в онлайн-формате с 15 по 18 мая, в нем участвовал 1271 совершеннолетний американец. Статистическая погрешность равна трем процентным пунктам.

В начале мая рейтинг одобрения Трампа опустился до 37%, что стало самым низким показателем для него за текущей президентский срок. Согласно результатам опроса ABC News, The Washington Post и Ipsos, две трети опрошенных граждан США считают, что их страна движется в неправильном направлении.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре текущего года, на них переизберут весь состав Палаты представителей и треть сенаторов. Аналитики прогнозируют, что выборы обернутся для республиканцев неудачей, и демократы смогут взять контроль над нижней палатой законодательного собрания. Возможный провал республиканцев связывают с падением рейтингов американской администрации на фоне военной операции против Ирана, а также ростом цен.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов рассказал, как в преддверии выборов в Конгресс в США изменяют границы избирательных округов.