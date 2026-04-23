Москва23 апр Вести.Степень общественного недовольства деятельностью Конгресса США достигла исторического максимума, составив 86%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Gallup.

Так, 86% американских граждан не одобряют работу законодателей, что является рекордно высоким показателем за все время наблюдений.

В качестве ключевых причин столь резкого падения доверия эксперты выделили несколько факторов. По их мнению, на настроениях избирателей негативно сказалась эскалация напряженности на Ближнем Востоке, а также ощутимый рост цен на топливо. Дополнительным раздражителем стали громкие этические скандалы с участием двух конгрессменов, информация о которых получила широкую огласку непосредственно в период проведения опроса.

Представители Gallup также указали на то, что отношение американцев к парламенту остается стабильно негативным на протяжении длительного времени.

Социологическое исследование проводилось в первой половине апреля. В нем приняли участие более тысячи совершеннолетних жителей США.

Ранее сообщалось, что уровень поддержки политики президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до 36%, что стало самым низким показателем за второй срок его президентства.