СМИ: чуть больше трети американцев одобряют работу Трампа как президента

Москва19 апр Вести.Деятельность Дональда Трампа на посту президента США положительно оценивают лишь 37% взрослых американцев, свидетельствуют данные опроса, организованного телеканалом NBC.

При этом 63% опрошенных американцев относятся к работе текущего главы Белого дома резко негативно.

Кроме того, две трети граждан США выражают недовольство подходами нынешней американской администрации как в борьбе с инфляцией, так и в отношении конфликта с Ираном.

Падения рейтингов Трампа прослеживается и среди республиканцев - с начала года поддержка президента в его партии упала с 87% до 83%, а показатель безоговорочной поддержки - с 58% до 52%.

Исследование проводилось с 30 марта по 13 апреля, в нем участвовали 32 433 респондента. Погрешность исследования составляет 1,8 процентного пункта.

Ранее бывший вице-президент США и бывший соперник Трампа по президентской гонке от Демократической партии Камала Харрис заявила, что он, начав военную операцию против Ирана, пытался отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна.