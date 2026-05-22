Москва22 мая Вести.Американские сенаторы готовятся внести законопроект, ограничивающий возможности Минфина оказывать поддержку иностранным союзникам президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Законопроект, как отмечается, требует большей прозрачности в отношении операций, проводимых в рамках Фонда валютной стабилизации (ESF).

Сенаторы Соединенных Штатов готовятся представить законопроект, призванный ограничить использование [министром финансов США] Скоттом Бессентом средств Минфина для поддержки зарубежных союзников администрации [президента США] Дональда Трампа говорится в материале

Отмечается, что инициатива свидетельствует о растущем недовольстве Бессентом со стороны как Демократической, так и Республиканской партий США.

Ранее стало известно, что подготовленный Белым домом проект бюджета США на 2027 год не включает в себя пункт о поддержке Киева. При этом администрация Трампа намерена увеличить военный бюджет страны до рекордных 1,5 трлн долларов в 2027 году.