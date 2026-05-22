Москва22 маяВести.Американские сенаторы готовятся внести законопроект, ограничивающий возможности Минфина оказывать поддержку иностранным союзникам президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Законопроект, как отмечается, требует большей прозрачности в отношении операций, проводимых в рамках Фонда валютной стабилизации (ESF).
Сенаторы Соединенных Штатов готовятся представить законопроект, призванный ограничить использование [министром финансов США] Скоттом Бессентом средств Минфина для поддержки зарубежных союзников администрации [президента США] Дональда Трампаговорится в материале
Отмечается, что инициатива свидетельствует о растущем недовольстве Бессентом со стороны как Демократической, так и Республиканской партий США.
Ранее стало известно, что подготовленный Белым домом проект бюджета США на 2027 год не включает в себя пункт о поддержке Киева. При этом администрация Трампа намерена увеличить военный бюджет страны до рекордных 1,5 трлн долларов в 2027 году.