Европа пытается "достучаться" до Трампа с просьбой остановить войну с Ираном Politico: ЕС через Бессента просит завершить войну США против Ирана

Москва20 мая Вести.Министры финансов европейских стран-членов G7 обратились к главе Минфина США Скотту Бессенту с просьбой повлиять на американскую администрацию, чтобы та прекратила военную операцию против Ирана, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленных чиновников.

В публикации говорится, что ключевые главы финансовых ведомств в частном порядке обратились к Бессенту, поскольку они опасаются втягивания европейского континента "в еще большее экономическое бедствие в связи с конфликтом" на Ближнем Востоке.

Как пишет издание, представители Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии в ходе обсуждения в закрытом формате экономических последствий ближневосточного противостояния в рамках встречи министров финансов G7 в Париже заявили Бессенту, что война с Ираном ведет к резкому повышению цен на нефть в ЕС, негативно отражается на экономическом росте и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом.

В свою очередь, один из американских чиновников в беседе с газетой обвинил евробюрократов в попытке "свалить вину за крайне низкие рейтинги одобрения правительства на внешние факторы, вместо того чтобы искать внутренние проблемы".

Перекрытие Ираном Ормузского пролива – важнейшего логистического пути – вызвало масштабный энергетический кризис по всему миру. Евросоюз сейчас готовится "затягивать пояса", в частности планируется применить некоторые ковидные ограничения для экономии топлива в условиях его дефицита.

Ранее The Financial Times написала, что глобальный энергетический кризис вступает в новую фазу в связи с приближением лета. Порядка 80 стран прибегли к чрезвычайным мерам для защиты своей экономики.

Тем временем президент США Дональд Трамп приказал американским военнослужащим готовится к возобновлению ударов по Ирану в любой момент. До этого глава Белого дома заявил, что откладывает свое решение о проведении новых атак на Исламскую Республику на два-три дня.