Кошта: эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру

В ЕС призывают к переговорам с Ираном

Москва6 апр Вести.Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру и подчеркнул необходимость переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", потребовав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, иранцы будут "жить в аду".

Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. К этому могут привести только переговоры, в частности продолжающиеся усилия под руководством региональных партнеров. написал Кошта в соцсети X.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, в ответ Иран атакует военные объекты США и территорию Израиля. Конфликт привел к фактической приостановке судоходства через Ормузский пролив – важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.