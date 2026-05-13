WSJ: Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию США

Москва13 мая Вести.Президент США Дональд Трамп может помиловать 250 человек ко дню 250-летия Соединенных Штатов Америки, который будут праздновать 4 июля. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Чиновники Белого дома рассматривают план, согласно которому президент Трамп может выдать 250 помилований в честь празднования 250-летия страны этим летом. Этот план пока находится на стадии предварительного обсуждения говорится в публикации

Отмечается, что намерения американского лидера вызвали критику "с обеих сторон политического спектра" и, как отмечает газета, "побудили некоторых известных кандидатов открыто выступать за то, чтобы их судимости или предполагаемые преступления были аннулированы одним росчерком пера".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп неоднократно обещал помиловать высокопоставленных чиновников своей администрации перед тем, как он уйдет с поста.