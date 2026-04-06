Москва6 апр Вести.Три крупных события в США — 250 лет с момента образования Соединенных Штатов, 80-летие главы Белого дома Дональда Трампа и чемпионат мира по футболу могут затмить для американцев противостояние с Ираном. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

По его мнению, на фоне этих событий президенту США простят любые действия.

Возьмем за отсчет 19 июля. Это последний день матча чемпионата мира по футболу в Америке. Перед этим будет 4 июля – 250 лет Америке, будет и день рождения Трампа. И вот эти три события – 80-летие Трампа, 250-летие Америки и впервые за всю историю проведение почти в течение целого месяца чемпионата мира по футболу в Америке – затмят все что угодно. Они затмят для американцев и персидский конфликт. Если Трамп потом подбросит на чашу весов Кубу или Гренландию, ему простят на фоне этих событий что угодно, любые действия сказал Смоленко

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 6 апреля, между Соединенными Штатами и Ираном возможно достижение важной договоренности.