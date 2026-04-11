Москва11 апр Вести.Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал помиловать высокопоставленных чиновников своей администрации перед тем, как он уйдет с поста, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, так американский лидер хочет попытаться спасти чиновников, которым будет грозить уголовное преследование из-за их политических решений.

Я помилую каждого, кто подошел в пределах 200 футов (около 60 м – прим. ред.) к Овальному кабинету сказал Трамп на недавнем совещании, вызвав смех присутствующих

Как пишет издание, этот радиус только увеличивается "с каждым повторением данной шутки". В другой раз американский лидер пошутил о помиловании всех, кто приблизился ближе чем на 10 футов (3 метра), говорится в публикации.

Источник WSJ рассказал, что во время разговора с советниками в столовой Белого дома в прошлом году Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию и объявит о массовых помилованиях перед окончанием президентского срока в 2029 году.

В материале отмечается, что на сегодняшний день Трамп даровал уже около 1 600 помилований за свой второй приход в Белый дом – больше, чем любой другой президент в истории США. Многие из помилованных – союзники и спонсоры, а также фигуранты дел, связанных со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

В прошлом году Трамп исполнил свое предвыборное обещание и помиловал "короля" даркнета – основателя скандально известного маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта.