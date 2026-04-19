Советники Трампа просят его реже общаться с прессой WSJ: советники Трампа его просят реже давать интервью СМИ

Москва19 апр Вести.Окружение президента США Дональда Трампа рекомендует ему реже давать журналистам спонтанные интервью, поскольку такие беседы демонстрируют противоречивый характер его заявлений.

Советники американского лидера не раз просили его реже общаться со СМИ. На какой-то период глава Белого дома согласился на это, однако быстро вернулся к этой практике, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В материале газеты отмечается, что Трамп иногда подшучивал над пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, говоря ей, что пообщался с неким журналистом и рассказал ему важную информацию, которую та потом узнает из новостей.

Как пишет WSJ, Трамп также регулярно "импровизирует" при публикации постов в социальной сети Truth Socia.

К примеру, сообщение от 7 апреля, в котором американский лидер пообещал устроить гибель целой цивилизации, было его выдумкой, а не частью плана в сфере национальной безопасности, заявил изданию анонимный чиновник США.

Ранее глава Белого дома "прошелся" по ряду журналистов, включая Такера Карлсона, обвинив их в низком IQ из-за их критики политики Трампа.