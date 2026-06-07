Врач Джеймс указал на возможные признаки инсульта у Трампа на брифинге

Физиотерапевт заподозрил у Трампа инсульт после брифинга Врач Джеймс указал на возможные признаки инсульта у Трампа на брифинге

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп, возможно, перенес инсульт 4 июня во время брифинга, посвященного экологической политике. Об этом написал физиотерапевт Адам Джеймс в своем аккаунте в соцсети X.

Врач обратил внимание на поведение главы государства на мероприятии. Трамп под камерами начал заваливаться на один бок и на короткое время уснул.

Он перенес инсульт предположил Джеймс

По его мнению, поза, которую принял Трамп, может указывать на ослабление мышечного тонуса с одной стороны тела. Кроме того, врач заметил смещение нижней челюсти президента вправо и указал на неразборчивость его речи.

Американские СМИ регулярно обсуждают самочувствие президента. Накануне журналисты обратили внимание на новые синяки на его запястьях.

Однако официальной информации о проблемах со здоровьем Трампа не публиковалось. Отчеты после регулярных медосмотров президента зачастую крайне положительные, а врачи отмечают работоспособность и энергию главы Белого дома.