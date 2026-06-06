Таблоид Daily Beast снова указал на синяк на руке Трампа и вздутые вены

Американские СМИ заметили новый синяк на руке Трампа Таблоид Daily Beast снова указал на синяк на руке Трампа и вздутые вены

Москва6 июн Вести.У президента США Дональда Трампа вновь заметили гематому на правой руке. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на журналиста Аарона Рупара.

В сети разошлась фотография, сделанная 4 июня во время выступления американского лидера перед журналистами в Висконсине. Пользователи обратили особое внимание на состояние кисти Трампа.

Хотя тыльная сторона ладони обычно имеет измененный цвет, на снимке видны красновато-синеватый и даже более темный оттенок, а также вздутые вены пишут журналисты

Позже Рупар опубликовал еще один кадр, сделанный на борту самолета, где, по его оценке, рука Трампа выглядела распухшей.

Президент США периодически появляется на публике с замазанными синяками на запястьях.

В июле 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила наличие гематом на руках Трампа хронической венозной недостаточностью, частыми рукопожатиями и приемом аспирина в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. При этом проверки состояния здоровья главы Белого дома, по заверениям американских властей, показывают отличный результат.

Ранее издание The Daily Beast также отмечало неуверенную походку президента при сходе с трапа самолета. Журналисты обратили внимание на очевидную слабость Трампа.