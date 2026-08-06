"Человек-паук: Новый день" стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате

Новый "Человек-паук" собрал более $1 млрд в мировом кинопрокате "Человек-паук: Новый день" стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате

Москва6 авг Вести.Фильм "Человек-паук: Новый день" заработал 1,15 млрд долларов за первую неделю в кинотеатрах и стал самым кассовым фильмом 2026 года в мировом прокате. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что в США фильм заработал 449 млн долларов.

Всего за семь дней проката "Человек-паук: Новый день" уже вытеснил "Историю игрушек 5" с места самого кассового фильма года говорится в материале

Производством нового "Человека-паука" занимались студии Sony и Marvel. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Зендея.

Ранее издание Deadline написало, что "Человек-паук: Новый день" собрал 167 млн долларов за первый день проката. Отмечалось, что фильм по этому показателю превзошел картину "Мстители: Финал" (157,4 млн долларов).