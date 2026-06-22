Сборы "Истории игрушек 5" в первый уикенд стали рекордными в США и Канаде за год "История игрушек 5" собрала $160 млн в первые выходные проката в США и Канаде

Москва22 июн Вести.Мультфильм "История игрушек 5" студии Pixar стал самой кассовой картиной в первые выходные проката в США и Канаде с апреля 2025 года, собрав $160 миллионов, пишет газета Wall Street Journal.

Сиквел стартовал со 160 миллионов долларов [кассовых сборов], что стало крупнейшей суммой, собранной в первые выходные проката в США и Канаде с выпуска фильма "Майнкрафт в кино" в апреле 2025 года отмечает издание

В статье отмечается, что во всем мире "История игрушек 5" собрала $312 миллионов. Пятая часть мультфильма стала самой кассовой в первый уикенд проката из всей серии, обогнав предыдущую на 40 миллионов долларов.

Первая часть "Истории игрушек" была выпущена в 1995 году, годом позже картина была награждена премией "Оскар" "За особые достижения". "История игрушек 3" получила два "Оскара" в номинациях "Лучший полнометражный анимационный фильм" и "Лучшая песня". Четвертая часть "Истории игрушек" также была удостоена "Оскара" как "Лучший полнометражный анимационный фильм".