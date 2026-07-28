Apple стала второй компанией в истории с капитализацией выше $5 трлн Капитализация Apple впервые превысила отметку в $5 трлн

Москва28 июл Вести.Рыночная капитализация американской корпорации Apple впервые превысила 5 триллионов долларов, благодаря чему компания стала второй в истории после Nvidia, достигшей этой отметки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост капитализации произошел на фоне обновления исторического максимума стоимости акций компании. Во вторник, 28 июля, бумаги Apple поднимались до рекордных 342,89 доллара за акцию.

Первой компанией в мире, чья капитализация превысила 5 триллионов долларов, стала Nvidia в октябре прошлого года.