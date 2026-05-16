Трамп в I квартале 2026 года активно инвестировал в Apple, Nvidia и Boeing

Москва16 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале 2026 года вложил десятки миллионов долларов в акции и облигации ведущих американских корпораций, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Управления по вопросам правительственной этики США.

Документ объемом более 100 страниц содержит сведенную в таблицу подробную информацию о сделках Трампа на фондовом рынке.

Среди приобретений политика выделяются акции таких компаний, как Nvidia, Amazon, Microsoft, Boeing и Oracle, купленные на суммы от 1 до 5 миллионов долларов.

Агентство обратило внимание на интерес Трампа к Apple — за первые три месяца текущего года он инвестировал в эту компанию до 7,2 миллиона долларов.

Наиболее крупную сделку, которая составила до 5 миллионов долларов, глава Белого дома совершил в начале февраля.

Параллельно с покупками Трамп активно продавал активы, и самая значительная продажа зафиксирована 10 февраля, когда он избавился от ценных бумаг трех технологических гигантов — Microsoft, Amazon и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Сумма этих сделок составила от 5 до 25 миллионов долларов.

В свою очередь, Agence France-Presse отметило, что Трамп активно торговал ценными бумагами собственных компаний, однако точных данных о том, преобладали ли в сделках покупки или продажи, не привело.

В начале мая стало известно, что сыновья президента США Эрик и Дональд Трамп-младший вложились в компанию, которая занимается добычей вольфрама в Казахстане.