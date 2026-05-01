Москва1 мая Вести.Генеральный директор Apple Тим Кук заявил о "запредельном" спросе на смартфоны выпущенной в прошлом году линейки iPhone 17.

Спрос был запредельным​​​. И сейчас в цепочке поставок немного меньше гибкости для получения дополнительных деталей рассказал он агентству Reuters

Высокий спрос на iPhone 17, а также на доступные (по меркам Apple) ноутбуки MacBook Neo позволил компании улучшить прогнозы продаж. Согласно финансовой отчетности, выручка от реализации iPhone во втором квартале 2025-2026 финансового года выросла на 21,7% в годовом выражении и составила около 57 миллиардов долларов. Продажи компьютеров Mac увеличились на 5,7% - до 8,4 миллиарда долларов, планшетов iPad - на 8%, до 6,9 миллиарда долларов, превысив прогнозируемый показатель в 6,66 миллиарда.

По данным профильного издания MacRumors, ссылающегося на инсайдеров, Apple планирует убрать классический черный цвет из линейки цветовых вариантов смартфонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

21 апреля в Apple сообщили, что руководивший компанией с 2011 года Тим Кук покинет должность генерального директора, уступив ее 1 сентября Джону Тернусу, в последнее время руководившему в должности старшего вице-президента разработкой аппаратной части "яблочных" устройств.