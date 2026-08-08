Fixed Focus Digita: с 10 августа iPhone 17 могут подорожать по всему миру

Смартфоны iPhone 17 могут подорожать по всему миру с 10 августа Fixed Focus Digita: с 10 августа iPhone 17 могут подорожать по всему миру

Москва8 авг Вести.Стоимость смартфонов iPhone 17 по всему миру может вырасти уже с понедельника, 10 августа, рассказал китайский инсайдер Fixed Focus Digital, публикующий информацию о разработках компании Apple, на своей странице в соцсети Weibo.

Ходят слухи, что цена на iPhone 17 вырастет 10 августа. Сложно сказать, действительно ли произойдет повышение. Но точно известно, что Apple приостановила производство на некоторых линиях, заморозив от 15% до 30% мощностей говорится в сообщении

Ранее генеральный директор корпорации Apple Тим Кук заявил о "запредельном" спросе на смартфоны выпущенной в прошлом году линейки iPhone 17.