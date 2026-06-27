Москва27 июн Вести.Apple пытается получить у Белого дома разрешение на закупку чипов памяти у китайской компании CXMT, которая включена в черный список Пентагона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, производитель iPhone начал лоббистскую кампанию: корпорация ведет переговоры с Министерством торговли США и обращается к высокопоставленным представителям Белого дома.

Формально американскому техногиганту не запрещено покупать чипы у CXMT. Однако такой шаг может вызвать жесткую реакцию со стороны Вашингтона. Financial Times напоминает, что нынешний госсекретарь США Марко Рубио еще в 2022 году, когда он был главным республиканцем в Комитете по разведке Сената, предупреждал: если Apple пойдет на такое сотрудничество, компания может столкнуться с беспрецедентной проверкой со стороны федеральных властей.

Таким образом Apple пытается снизить финансовое давление, связанное с резким ростом цен на комплектующие. В четверг компания была вынуждена поднять цены на MacBook и iPad. После этого ее рыночная капитализация сократилась на 263 миллиарда долларов, что стало вторым по величине однодневным падением в истории Apple. В компании объяснили повышение цен тем, что стоимость памяти стала чрезмерно высокой, поэтому часть издержек пришлось переложить на покупателей.

Лоббистская кампания Apple началась после визита президента США Дональда Трампа в Китай. Источники Financial Times отмечают, что пока неизвестно, удастся ли компании получить какие-либо гарантии от администрации президента.

CXMT является крупнейшим в Китае разработчиком и производителем чипов памяти DRAM. Черный список Пентагона, в который включена компания, называется "1260H". В него власти США вносят компании, которые, по их оценке, связаны с военно-промышленным комплексом Китая.

Само включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако создает серьезные ограничения. В частности, Пентагону запрещено напрямую заключать контракты с компаниями из списка. Кроме того, с 2027 года запрет будет распространяться и на закупку их товаров или услуг через посредников.