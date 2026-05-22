Визит Трампа в Китай фактически приостановил торговую войну между странами

Москва22 мая Вести.Визит президента США Дональда Трампа в Китай оказался результативным и фактически привел к приостановке торговой войны между двумя странами. Об этом в разговоре с MK.RU заявил профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов.

По его словам, в ходе визита были достигнуты договоренности о поставках американских самолетов, сои и кукурузы.

Визит президента США, что бы ни утверждали злопыхатели, вполне результативен. Трамп продал 200 "Боингов", сою и кукурузу, фактически приостановил торговую войну. То есть, выполнил основные пожелания американского бизнеса отметил эксперт

Жданов также подчеркнул, что Китай и США, производящие около трети мирового ВВП и обеспечивающие пятую часть мировой торговли, в ходе саммита договорились выстраивать "конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран".

Эксперт также прокомментировал визиты в Пекин Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, которые состоялись с небольшой разницей во времени. Он назвал это "случайным и одновременно символическим совпадением", отметив роль Китая как самостоятельного центра силы.

Совпадение случайное и одновременно – символическое. Судьба даже не намекнула, а напрямую подчеркнула, что [председатель КНР] Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин – в одной лодке, всяких же там европейских болонок в расчет можно особо не брать сказал он

Американский президент Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетил Пекин с государственным визитом по приглашению китайской стороны. Вскоре, 19 мая, в столицу КНР с двухдневным рабочим визитом, который был приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, прибыл российский лидер Владимир Путин.