Трамп заявил, что в Китае его встретили лучше, чем Путина

Москва20 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что церемония его встречи в Китае была лучше, чем у российского лидера Владимира Путина.

Мне кажется, церемония была не настолько выдающаяся, как у меня. Я смотрел сказал Трамп

Президент США 13-15 мая совершил первый за девять лет госвизит в Китай, где состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер в среду завершил двухдневный официальный визит в КНР. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан ряд двусторонних документов, включая договор об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Во вторник журналист ИС "Вести" Александр Балицкий отмечал, что присутствие главы МИД Китая Ван И во главе делегации, встречающей Путина в Пекине, указывает на высокий статус приема российского лидера и в целом отношений между Москвой и Пекином.