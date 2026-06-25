Москва25 июн Вести.Американская корпорация Apple ощутимо повысила цены на линейки планшетов iPad и ноутбуков MacBook, следует из данных на сайте компании.

В июне гендиректор Apple Тим Кук уже анонсировал предстоящее подорожание.

В июне Тим Кук заявлял о намерении компании повысить стоимость продукции. Опубликованные на сайте цены это подтверждают: iPad Air предлагается за $749 (предыдущая цена — $599), iPad Pro — за $1199 (предыдущая — $999). Модели MacBook Air и MacBook Pro подорожали до $1299 и $1999 соответственно (с $1099 и $1699). Новый бюджетный MacBook Neo также прибавил в цене, достигнув отметки $699 вместо $599.

Мы никогда не сталкивались с таким резким и быстрым ростом цен на комплектующие. До сих пор нам удавалось защитить наших клиентов от этих подорожаний, но сейчас мы подошли к тому моменту, когда нам приходится начать повышать цены на ряд продуктов, включая сегодняшнее повышение цен на iPad и Mac цитирует агентство Reuters заявление компании

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