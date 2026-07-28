Apple c капитализацией почти в $5 трлн стала самой дорогой в мире компанией

Отыграли у Nvidia: корпорация Apple снова стала самой дорогой в мире компанией Apple c капитализацией почти в $5 трлн стала самой дорогой в мире компанией

Москва28 июл Вести.Корпорация Apple вернула статус крупнейшей компании по рыночной капитализации, опередив разработчика графических процессоров — Nvidia. Это подтверждается данными биржевых торгов.

По состоянию на 23:32 по московскому времени в понедельник, 27 июля, акции Apple на бирже Nasdaq выросли на 1,17%, достигнув отметки 336,91 доллара за бумагу. В то же время акции Nvidia снизились на 4,99%, торгуясь на уровне 196,51 доллара.

Рыночная капитализация одного из лидеров в сфере разработки и производства электроники и программного обеспечения составила 4,95 триллиона долларов, тогда как у Nvidia этот показатель достиг 4,76 триллиона.

В топ-5 также вошли Alphabet (управляющая компания Google) с капитализацией в размере 4 триллионов долларов, Microsoft (2,89 триллиона долларов) и Amazon (2,49 триллиона).

В середине июня рыночная стоимость космической компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска за сутки упала на 400 миллиардов долларов.