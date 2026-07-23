Москва23 июл Вести.Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, сообщил о результатах за второй квартал. Прибыль холдинга за период с апреля по июнь составила 112,11 миллиарда долларов. За тот же период прошлого года она составила 28,2 миллиарда долларов, сообщает агентство Associated Press.

Выручка холдинга выросла на 24% и составила 119,8 млрд долларов против 96,43 млрд долларов годом ранее, отмечает агентство.

Чистая прибыль Google составила 98 миллиардов долларов, главным образом за счет прибыли от инвестиций в акции — в основном в SpaceX, которая вышла на биржу в июне.

Наши инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) меняют представление о возможностях во всех сферах нашего бизнеса заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи

Аналитик компании Emarketer Нейт Эллиотт назвал результаты впечатляющими, особенно в отношении искусственного интеллекта.

Gemini сейчас находится в шаге от того, чтобы стать третьим продуктом Google в области ИИ для потребителей, насчитывающим более миллиарда пользователей, наряду с AI Overviews и AI Mode сказал он

Он добавил, что в корпоративном сегменте спрос на ИИ стимулирует огромный рост облачного бизнеса. А продолжающийся уверенный рост поисковой рекламы подтверждает утверждение Google о том, что ИИ дополняет поиск, а не заменяет его.