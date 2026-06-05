Боты впервые опередили людей по объему интернет-трафика Боты впервые обогнали реальных пользователей по объему интернет-трафика

Москва5 июн Вести.Интернет-трафик, производимый нейросетью и ботами, впервые обогнал объем трафика, который создают люди, сообщил гендиректор Cloudflare Мэтью Принс в соцсети Х.

Как показывает статистика компании, с 29 мая по 4 июня трафик, генерируемый ботами, составил 57,5% от глобальных HTTP‑запросов на HTML‑контент. На реальных пользователей же пришлось 42,5% трафика. Принс отметил хаотичность графиков сервиса, но, несмотря на это, тенденция уже очевидна.

Это случилось быстрее, чем я предсказывал признал он

По его словам, такой всплеск обеспечивают в первую очередь ИИ-агенты, способные собирать данные для обучения моделей искусственного интеллекта или действовать от имени пользователя, а не традиционные поисковые роботы.

Ранее стало известно, что группа российских ученых создала нейросеть, предназначенную для прогнозирования опасных метеоявлений в Арктике.