Аналитик усомнился, что ИИ поможет на 30% улучшить интернет-связь Аналитик оценил эффект от использования ИИ в улучшении интернет-связи

Москва6 июл Вести.Использование нейросетей в перераспределении интернет-трафика позволит улучшить связь в лучшем случае на 10 процентов. Такое мнение ИС Вести" высказал ведущий аналитик компании Mobile Reserch Group Эльдар Муртазин.

Ранее в СМИ появилась информация, что перераспределение потоков интернет-трафика с помощью ИИ позволяет нарастить пропускную способность сетей на 20–30%, а также на 50% сократить задержки при передаче данных.

Но такие показатели возможны при идеальном сценарии, отмечает Эльдар Муртазин.

На практике, чтобы выжать из базовой станции лучшую эффективность, получается 10%. Есть сценарии, в которых мы действительно получаем какие-то выгоды для конкретных абонентов, и тут можно говорить о приросте на треть. Но это очень узкие сценарии. Большинство [пользователей], конечно, получат, до 10% сказал он

При этом, уточнил Муртазин, в России последние несколько лет алгоритмы позволяют настроить сеть под конкретного абонента.