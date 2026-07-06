Москва6 июлВести.Использование нейросетей в перераспределении интернет-трафика позволит улучшить связь в лучшем случае на 10 процентов. Такое мнение ИС Вести" высказал ведущий аналитик компании Mobile Reserch Group Эльдар Муртазин.
Ранее в СМИ появилась информация, что перераспределение потоков интернет-трафика с помощью ИИ позволяет нарастить пропускную способность сетей на 20–30%, а также на 50% сократить задержки при передаче данных.
Но такие показатели возможны при идеальном сценарии, отмечает Эльдар Муртазин.
На практике, чтобы выжать из базовой станции лучшую эффективность, получается 10%. Есть сценарии, в которых мы действительно получаем какие-то выгоды для конкретных абонентов, и тут можно говорить о приросте на треть. Но это очень узкие сценарии. Большинство [пользователей], конечно, получат, до 10%сказал он
При этом, уточнил Муртазин, в России последние несколько лет алгоритмы позволяют настроить сеть под конкретного абонента.
В России это применяется разными операторами. Мы видим, в том числе, дополнительные опции, которые увеличивают пропускную способность и скорость для конкретного абонента, то есть идет подстройка под конкретного абонента и его устройство. Интеллектуальная подстройка крайне важна для всех пользователей, потому что мы хотим по факту получить работающие сервисы, когда мы не будем задумываться, что там происходит. Но разных задач - десятки, сотни, и под каждую задачу сеть должна адаптироваться по-своемузаметил он